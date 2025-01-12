Названы самые востребованные на корпоративах в РФ артисты

Наиболее востребованными стали рэпер Баста, Леонид Агутин, Zivert, Полина Гагарина и Анна Асти.фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»В сезоне 2024 – 2025 наиболее востребованными артистами на корпоративах стали рэпер Баста, Леонид Агутин, Zivert, Полина Гагарина и Анна Асти.
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