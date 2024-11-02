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Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

Если головная боль возникает достаточно редко, реже 15 раз в месяц, и не сопровождается сопутствующей неврологической симптоматикой, то, вероятнее всего, она не связана с серьезной патологией, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

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