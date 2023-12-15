Путинская Россия побеждает

Natalija Osminina

Естественно- "проиграет не только Запад, но и весь международный порядок после 1945 года». То была Вторая Мировая. Сейчас идет Третья. После каждой Мировой проигравших делят на кусочки. В данном случае и Европу и США - и те и другие распадутся.