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Путинская Россия побеждает

Путинская Россия побеждает

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ «Путинская Россия приближается к сокрушительной победе. Устои Европы дрожат»: День за днем западные СМИ пишут о российской победе и поражении всего Запада.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно- &quot;проиграет не только Запад, но и весь международный порядок после 1945 года». То была Вторая Мировая. Сейчас идет Третья. После каждой Мировой проигравших делят на кусочки. В данном случае и Европу и США - и те и другие распадутся.
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11 час.
М
Мария
Наталья,  как Вам думается, мы пока выигрываем в 3-й мировой? Надеюсь, что да!
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1 час.

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