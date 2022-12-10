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РВ: Бойцы 3-й ОМСБР НМ ДНР уничтожают огневые точки ВСУ с помощью артиллерии и БПЛА

РВ: Бойцы 3-й ОМСБР НМ ДНР уничтожают огневые точки ВСУ с помощью артиллерии и БПЛА

Военнослужащие 3-й гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ДНР точными ударами уничтожают наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ с помощью артиллерии и ударных БПЛА, сообщает портал "Русская Весна", прилагая соответствующие кадры.

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