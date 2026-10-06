Болгария не стала применять статьи НАТО после удара по судам в Черном море

Болгария не станет задействовать статьи 4 и 5 договора НАТО из-за атаки беспилотников на суда в своей экономической зоне, сообщил премьер Румен Радев.
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