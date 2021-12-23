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РПЦ: патриарх Кирилл и папа Франциск могут встретиться в "третьей стороне" после Пасхи

РПЦ: патриарх Кирилл и папа Франциск могут встретиться в "третьей стороне" после Пасхи

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью РИА "Новости" рассказал, когда и где может состоятся вторая в истории встреча Русской православной и Римско-католической церквей.

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