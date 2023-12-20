В ДТП в Унечском районе 59-летний пассажир легковушки ВАЗ сломал ногу

По предварительной информации, 40-летний водитель Renault двигался в сторону Новозыбкова и совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-211540 под управлением 49-летней женщины, которая остановилась для поворота налево, - рассказали 20 декабря в пресс .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии