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Мировое обозрение

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Военкор Котёнок намекнул на удары Армии России по канализации Киева

Военкор Котёнок намекнул на удары Армии России по канализации Киева

Главное в тезисах: Намёк военкора: Юрий Котёнок опубликовал в Telegram-канале ироничный комментарий о «кислом запахе» на холмах у Днепра, связав его с возможными проблемами в работе очистных сооружений Киева.

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