Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником в мире после контракта с «Аль-Наср»

Генеральный директор саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" провел встречу с представителем 32-летнего центрального защитника английского клуба "Ливерпуль" Вирджила ван Дейка и предложил ему контракт, который сделал бы этого голландского футболиста самым высокооплачиваемым игроком на его позиции в мире.
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