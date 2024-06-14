Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником в мире после контракта с «Аль-Наср»

Генеральный директор саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" провел встречу с представителем 32-летнего центрального защитника английского клуба "Ливерпуль" Вирджила ван Дейка и предложил ему контракт, который сделал бы этого голландского футболиста самым высокооплачиваемым игроком на его позиции в мире.