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Пашинян: прежних отношений с Россией у Армении уже не будет

Пашинян: прежних отношений с Россией у Армении уже не будет

У Армении больше не будет приоритетных отношений с Россией. Однако Ереван по-прежнему рассчитывает сохранить членство в ЕАЭС, отказываясь проводить референдум о внешнеполитическом курсе, но продолжая реформы, необходимые для евроинтеграции.

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