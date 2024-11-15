Ефимов: Документы на квартиры по реновации оформили жители 880 старых домов

Квартиры в новостройках по программе реновации в столице уже предоставлены жителям 880 старых домов. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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