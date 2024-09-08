НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда  -  Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества!  Мы эт...Александр Беглов ...
  • Геннадий Бережнов
    Маск заявил, что забывает, что Байден все еще руководит США. Однако ему хорошо известно кто руководит США, а уж о Бай...Маск заявил, что ...
  • Галина Друзина
    С такими мигрантами и отношения  России к ним, от России скоро ничего не останется, вот запад то будет рад, а наша го...ФАДН: 35 проценто...

Общественная палата предостерегает от агитации в день тишины

Общественная палата предостерегает от агитации в день тишины

Запрет распространяется и на публикации в социальных сетях Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием рассказал, что от общественных наблюдателей из разных регионов поступают жалобы о нарушении дня тишины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх