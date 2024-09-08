Общественная палата предостерегает от агитации в день тишины

Запрет распространяется и на публикации в социальных сетях Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием рассказал, что от общественных наблюдателей из разных регионов поступают жалобы о нарушении дня тишины.
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