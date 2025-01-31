Андрей Дахин: «Иметь своё государство – дар всей предшествующей истории России»

«Год защитника отечества посвящён 80-летию Великой Победы, а в сущности привлекает наше всеобщее внимание к защитникам одной из традиционных ценностей российского общества всех времён и народов – своего собственного, суверенного государства», — считает д.
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