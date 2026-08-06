Америка должна отказаться от Ближнего Востока — Foreign Affairs

Присутствие американских войск на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий способствовало нестабильности и втягивало США в конфликты, необходим полный вывод войск США из региона, 6 августа пишет экс-помощник госсекретаря США Майкл Фукс в статье «Америка должна отказаться от Ближнего Востока» для Foreign Affairs.
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