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Назван срок, когда США разрешат бить вглубь России

Назван срок, когда США разрешат бить вглубь России

Позиция США по ударам западным оружием по России может измениться в ближайшие недели.Соединённые Штаты могут разрешить Украине наносить удары вглубь России.

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