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Закон, порядок, государство

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Моряки Каспийской флотилии в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море и организовали её оборону

Моряки Каспийской флотилии в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море и организовали её оборону

Боевые пловцы и водолазы-разведчики из состава отряда подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) провели разведку вблизи стратегического объекта и обеспечили безопасный подход к нему штурмовой группы для взятия его под контроль.

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