Навстречу к новым горизонтам в мире искусства: в Екатеринбурге пройдет уникальный цифровой фестиваль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ФедералПресс. С 7 по 13 апреля в Екатеринбурге пройдет четвертый фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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