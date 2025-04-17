«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

«Панда из космоса» режиссера Чэня Сычэна — очаровательное семейное кино с красивой графикой, юмором и здоровым, понятным не только в Китае, но и во всем мире мэсседжем, который наверняка откликнется многим юным зрителям и будет полезен их родителям и прочим взрослым.
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