«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

«Панда из космоса» режиссера Чэня Сычэна — очаровательное семейное кино с красивой графикой, юмором и здоровым, понятным не только в Китае, но и во всем мире мэсседжем, который наверняка откликнется многим юным зрителям и будет полезен их родителям и прочим взрослым.