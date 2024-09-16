Там где был Дональд Трамп, снова стреляли. Было ли покушение?

В воскресенье, 15 сентября, во Флориде, за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach и недалеко от местонахождения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба.
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