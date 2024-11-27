Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через "Госуслуги"

Банки также будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков Правительство России в рамках нового законопроекта по борьбе с кибермошенничеством предагает людям дать возможность самозапрета на оформление кредитов через "Госуслуги" или банковские приложения, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко По его словам, снять такой запрет можно будет только при личном визите в банк или МФЦ.