У Трампа хотят «нейтральную» ЗАЭС под контролем американцев и обещают России «процветание»

Как пишет Wall Street Journal, США в рамках мирного соглашения по Украине предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона.
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