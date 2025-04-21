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У Трампа хотят «нейтральную» ЗАЭС под контролем американцев и обещают России «процветание»

У Трампа хотят «нейтральную» ЗАЭС под контролем американцев и обещают России «процветание»

Как пишет Wall Street Journal, США в рамках мирного соглашения по Украине предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона.

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