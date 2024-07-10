«Среднее время жизни танка»: на сколько минут боя он рассчитан

На войне во время сражений продолжительность жизни измеряется в минутах, а порой даже в секундах. Всё решить или кардинально изменить ситуацию может случайность, а поэтому стараться предугадать исход боя – дело неблагодарное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии