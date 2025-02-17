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Военные новости ★ сводки СВО

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Главное за прошедшую неделю на передовой и не только

Главное за прошедшую неделю на передовой и не только Сразу несколько читателей посетовали на то, что на ВО нет обзоров боевых действий за неделю.

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