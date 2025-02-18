Россиянам дали советы, что нельзя делать на новом авто до конца обкатки

Автомобильный эксперт Роман Тимашов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что в период обкатки машине требуется особый уход, чтобы все ее механизмы работали слаженно и служили на протяжении долгого времени.
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