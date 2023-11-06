Байден как Гитлер. Почему приходят в голову такие параллели

Андрей Ворохтич. Заявление Байдена о войнах на Украине и в Газе, как «разумной инвестиции», которая будет приносить дивиденды для американской безопасности на поколения вперед, вновь оживили поистершуюся от частого употребления тему американского мессианизма.
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