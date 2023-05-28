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"Пока зять Шойгу трясет булками в Дубае— 12-летняя девочка прыгает из окна", —

"Пока зять Шойгу трясет булками в Дубае— 12-летняя девочка прыгает из окна", —

Пригожин обрушился с жёсткой критикой на зятя Шойгу после его очередного "подвига". Блогер Столяров в последнее время стал известен даже тем, кто совершенно далек от той тематики, на которую он снимает свои видео.

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