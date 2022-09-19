На ГА ООН делегация Белоруссии выступит против санкций

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Белоруссии будет противодействие попыткам легализации санкционной политики Запада в ООН, сообщили в пресс-службе МИД республики.