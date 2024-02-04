При обстреле Лисичанска погибли беременная женщина и ее пятилетний ребенок

В числе погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пекарню в Лисичанске смертельные ранения получили беременная женщина и ее пятилетний ребенок, пишет ТАСС, ссылаясь на первого заместитель председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Говтвина.