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При обстреле Лисичанска погибли беременная женщина и ее пятилетний ребенок

При обстреле Лисичанска погибли беременная женщина и ее пятилетний ребенок

В числе погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пекарню в Лисичанске смертельные ранения получили беременная женщина и ее пятилетний ребенок, пишет ТАСС, ссылаясь на первого заместитель председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Говтвина.

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