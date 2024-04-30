Украинские нацисты начинают демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой “Свободы украинского народа” в Киеве, которая расположена около Верховной Рады Украины в центре Киева Украинские нацисты хотят теперь стереть свою более древнюю историю, о Переяславской Раде.