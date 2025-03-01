Виктория Шелягова, Филипп Киркоров и Маша Федорова в образе Людмилы Прокофьевны на дне рождения столичного ресторана

Московский ресторан высокой кухни Гранд-кафе “Dr. Живаго” вчера отмечал свое 10-летие. Поздравить ресторатора Александра Раппопорта пришли супруги Виктория и Олег Шеляговы, экс-редактор российского Vogue Маша Федорова, а также Филипп Киркоров, Наталия Архангельская, Павел Камин, Екатерина Земская, Ида Достман, Игорь Бутман и многие другие.
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