Страшная красота: фотограф превращает заброшенные места в темные и эротичные фантазии

Карен Джерзик (Karen Jerzyk) из Бостона начала работать в жанре портретной фотографии в 2009 году. Денег на студию у начинающего фотографа-самоучки, конечно же, не было, поэтому к выбору локаций для съемок Карен пришлось подходить весьма креативно.