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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать большую зарплату».

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