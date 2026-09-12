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Царьград

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Петербургская полиция задержала двух студенток за кражу 150 млн

Петербургская полиция задержала двух студенток за кражу 150 млн

В Санкт-Петербурге задержаны две студентки по подозрению в краже ценностей на сумму 150 миллионов рублей из квартиры семьи покойного народного артиста Рудольфа Фурманова.

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