"Ъ": число ДТП с электросамокатами в России выросло на 37%

За январь–август 2026 года в России произошло 3,4 тыс. аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.
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