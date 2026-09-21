Bessent Declares All Iran Airlines To Be 'Shut Down Around The World' Wednesday Treasury Secretary Scott Bessent declared on Monday that by Wednesday Sept.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым