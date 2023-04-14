Орелtimes

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Орловцев стали чаще приглашать на работу за рубеж

Орловцев стали чаще приглашать на работу за рубеж

Платформа по поиску hh.ru провела очередное исследование в области занятости среди орловцев. Проанализировав приглашения на вакансии за рубеж, полученные орловцами в первом квартале 2023 года, пришли к выводу о том, что их количество увеличилось.

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