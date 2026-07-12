Эксперт РЭУ Чирикова предупредила об опасности покупки квартиры за наличные

Эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова предупредила о рисках покупки квартиры за наличные. По ее словам, такой способ расчета может привести к проблемам из-за поддельных купюр, кражи денег или споров с продавцом о факте передачи средств, передает RT.