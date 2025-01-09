Россия усиливает борьбу с цифровыми мошенниками: новые меры и платформы

Правительство России утвердило стратегию защиты от цифровых преступлений. Ведущая роль отведена специализированной платформе для оперативного взаимодействия правоохранительных органов и финансовых структур, что поможет бороться с мошенниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии