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Посетителя гастрокорта, потерявшего паспорт, избили и выкинули из заведения охранники

Посетителя гастрокорта, потерявшего паспорт, избили и выкинули из заведения охранники

Пьяный мужчина хотел забрать паспорт из заведения, однако встретил отпор охраны. Завязалась драка. Вечером в гастрокорте на улице Мичурина, 12 посетитель забыл сумку с паспортом в заведении и попросил охрану вернуться.

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