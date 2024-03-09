Посетителя гастрокорта, потерявшего паспорт, избили и выкинули из заведения охранники

Пьяный мужчина хотел забрать паспорт из заведения, однако встретил отпор охраны. Завязалась драка. Вечером в гастрокорте на улице Мичурина, 12 посетитель забыл сумку с паспортом в заведении и попросил охрану вернуться.
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