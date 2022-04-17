Спорт Уик-Энд

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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Сергеев в «Зените» не в своей тарелке, а Дзюба сильно потерял в скорости

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Сергеев в «Зените» не в своей тарелке, а Дзюба сильно потерял в скорости

С «Аланией» «Зенит» сыграет спустя рукава, но бразильцы всё равно один-два гола в Грозном забьют Собеседник «Спорт уик-энда» - известный отечественный специалист, бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.

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