Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: Сергеев в «Зените» не в своей тарелке, а Дзюба сильно потерял в скорости

С «Аланией» «Зенит» сыграет спустя рукава, но бразильцы всё равно один-два гола в Грозном забьют Собеседник «Спорт уик-энда» - известный отечественный специалист, бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.