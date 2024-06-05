Фонд Инносоциум проведёт социально ориентированные сессии в деловой программе ПМЭФ-2024

Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум в рамках деловой программы ПМЭФ-2024 проведёт сессии и встречи социально-культурной и общественно значимой направленности, объединённые главной темой - «Экономика доверия.
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