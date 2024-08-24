Погоня со стрельбой в Архангельске: Сотрудники ДПС ловили нарушителя, как в настоящем боевике

В Архангельске сотрудники ДТП гонялись за нарушителем и даже были вынуждены открыть огонь.В Архангельске на развязке в Васьково случился вопиющий инцидент: водитель, вместо того, чтобы остановится на требование сотрудника ДПС, нарушитель увеличил скорость и продолжил движение, пытаясь скрыться.