Культурный шок: Улицы в Белоруссии метут белорусы. На рынках торгуют местные

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Елена Хараничева
Только и остается-радоваться за Беларусь!
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15 час.
Александр
Очередное враньё о неисчерпаемых российских трудовых ресурсах. Где они? На 1 августа 2024 численность населения России составляет 146 150 789 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 14 596 810 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 17 264 062 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 17 519 826 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 62 863 108 человек, пожилых людей от 60 лет - 31 860 872 человека, а долгожителей России старше 80 лет - 2 046 111 человек.
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15 час.

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