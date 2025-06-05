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Царьград

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Повышение пенсий: 80-летние россияне получат до 19 129 рублей в июле

Повышение пенсий: 80-летние россияне получат до 19 129 рублей в июле

С 1 июля пенсии россиян, отметивших 80-летие в июне, увеличатся до 19 129,40 рублей с учетом новой надбавки за уход.

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