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Эффект бумеранга: какие санкции против России ударили по Западу больнее всего

Эффект бумеранга: какие санкции против России ударили по Западу больнее всего

Экономическая ситуация в странах Западной Европы и Северной Америки сейчас оставляет желать лучшего. Не будет большим преувеличением сказать, что ЕС сейчас переживает худший в экономическом плане период со времен мирового финансового кризиса.

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