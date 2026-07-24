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Царьград

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Ночь принесла новые цифры. Минобороны сообщило, сколько беспилотников удалось уничтожить

Ночь принесла новые цифры. Минобороны сообщило, сколько беспилотников удалось уничтожить

Минобороны заявило об уничтожении 571 беспилотника за ночь.В ночь на 23 июля русские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 571 украинский беспилотник самолетного типа.

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