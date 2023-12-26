Когда США научатся уважать Россию

@ Владимир Гердо/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии