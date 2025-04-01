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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минздрав убрал из порядка освидетельствования водителей «предпосылки для коррупции»

Минздрав убрал из порядка освидетельствования водителей «предпосылки для коррупции»

Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей на состояние опьянения — из него исключили норму, обязывающую врачей фиксировать найденные в анализах водителей «психоактивные» и «одурманивающие» вещества, обратил внимание «Коммерсантъ».

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