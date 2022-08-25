В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Томской области

Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Томской области является появление нового подварианта омикрон-штамма, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков, 25 августа сообщает vtomske.
Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Томской области является появление нового подварианта омикрон-штамма, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков, 25 августа сообщает vtomske.
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