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В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Томской области

В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Томской области

Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Томской области является появление нового подварианта омикрон-штамма, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков, 25 августа сообщает vtomske.

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