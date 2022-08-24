Arkadi Dumikyan - Champa Tveq Director - Aren Bayadyan D.O.P. - Artur Ustyan Edit - Karen Melkumyan Line Producer - Arman Harutyunnan,Vigen Harutyunnyan Make Up - Anushik Zalmyan,Narine Hambardzumyan (Beauty Fabric) Hair - Inga Nahapetyan(Beauty Fabric) Style - Narine Sahakyan Music & Arrangement - Vardan Galatyan Lyrics - Harut Tizyan Mix & Mastering - Martin Mirzoyan Producer Contact: +7 977 768 0000 Levon ------------- iTunes: https://orcd.
Больше МузыкиНовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайтаГлавнаяБлогБольше Видео[Правообладателям]